شكرا لقرائتكم كيروش يدخل دائرة المرشحين لتدريب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران لقائمة المُدربين المُرشحين لتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة خلفاً للفرنسي بارتيرس كارتيرون الذى رحل لسوء النتائج. وشهدت الايام الماضية دخول أكثر من مدرب أجنبي في دائرة الإهتمام الأهلاوية وكان أخرهم البرازيلي دونجا والبرتغالي فيريرا ومواطنه كارلوس كيروش الذى يتولى حالياً تدريب منتخب إيران.

وأكد وكيل لاعبين مصري يُقيم في الإمارات لمسئولاً بارزاً في الأهلي أمكانية التعاقد مع المدرب البرتغالي الشهير خلال الفترة المقبلة وهو ما يدرسه مسئولو القلعة الحمراء حالياً.

وأكد مصدر في الاهلي أن المدرب البرتغالي الشهير رحّب بتدريب الاهلي وهو ما تم إبلاغه لمسئول الاهلي البارز ، موضحاً أن المسئول الأهلاوي سيبحث الأمر مع محمود الخطيب رئيس النادي بهدف الدخول في مفاوضات رسمية مع كيروش للتعاقد معه أو إلغاء الفكرة والبحث عن مدرب أخر.