شكرا لقرائتكم بغداد بونجاح يتحدث عن مفاوضاته مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتبط اسم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، بنادي الزمالك علي مدار الفترات الماضية لتردد العديد من التكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن اللاعب الذي يعد أفضل هداف بموسم واحد بالدوري القطري بات هدفا من جديد للقلعة البيضاء لتعزيز هجومه بصفقة مميزة في يناير بعدما كان هدفا من قبل لمسئولي ميت عقبة دون النجاح في ضمه.

بغداد بو نجاح كشف لـ"الخليج 365" عن عدم تلقيه عرضا من جانب الزمالك في الفترة الأخيرة، موضحا إنه يفضل في حالة رحيله عن السد القطري إن ينتقل لنادى أوروبى كبير وبخلاف ذلك سوف يكمل مسيرته مع السد.