شكرا لقرائتكم رئيس الهلال: النصر مميز.. وسنجلب لاعبين جددا في الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، أن ديربي الرياض شهد تقديم مستوى مميز من قبل الفريقين بعدما تقدم الهلال بهدفين وتمكن النصر من معادلة النتيجة في الشوط الثاني.

وتعادل الهلال مع النصر 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الأمير محمد بن فيصل في لقاء مع "قناة العربية" بعد المباراة يوم السبت: هذه هي مواجهات الديربي، والنصر قدم مباراة كبيرة، ودائما ما تكون نتيجة التقدم 2-0 صعبة، لأن المنافس عندما يقلص الفارق دائما ما يدرك التعادل، ولا يمكن أن نبخس حق النصر لأنه قدم مستوى مميزا، ولاحت لنا فرص لم نتمكن من الاستفادة منها.

وواصل: سنجري بعض التغييرات في فترة الانتقالات الشتوية وذلك بحسب ما تسمح لنا المداخيل المالية للفريق.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، وتتبقى له مباراة مؤجلة فيما يأتي النصر في المرتبة الثانية برصيد 26 نقطة.