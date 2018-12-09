شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 9 ديسمبر 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، رحلة ترانزيت شاقة تنتظر الزمالك قبل إياب الكونفدرالية، صراع رباعى بين أندية القسم الثانى لضم شقيق إسلام محارب، نادى بنى عبيد يقيم احتفالية بذكرى مرور 10 سنوات على إقصاء الزمالك من كأس مصر .

رحلة ترانزيت شاقة تنتظر الزمالك قبل إياب الكونفدرالية

تنتظر بعثة فريق الزمالك رحلة سفر شاقة للتوجه إلى تشاد لخوض مباراة العودة أمام القطن فى دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الرجاء المغربى يطلب الوقوف دقيقة حداد قبل مواجهة الإسماعيلى.. اعرف السبب

طالب مسئولو الرجاء من الاتحاد العربى لكرة القدم، الوقوف دقيقة حداد قبل المواجهة القادمة ضد الإسماعيلى بكأس زايد للأندية الأبطال.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الجيش الليلة

يلتقى فى السابعة من مساء اليوم فريق الأهلى مع طلائع الجيش، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.

صراع رباعى بين أندية القسم الثانى لضم شقيق إسلام محارب

دخلت أندية غزل المحلة وطنطا ودمنهور وكفر الشيخ فى سباق مع الزمن من أجل الحصول على خدمات شمس محارب صانع ألعاب وهداف فريق سيدى سالم الذى يحتل المركز قبل الاخير بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني .

الزمالك يتبع سياسة جديدة فى انتقالات يناير

كشف مصدر مسئول بالزمالك أن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، دخل فى مفاوضات مباشرة مع بعض اللاعبين المحليين لضمهم وكذلك إدارة التعاقدات بالنادى.

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع "دونجا"

استفسر مسئولو النادى الأهلى خلال الساعات الماضية من البرازيلى دونجا المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل عن شروطه لتدريب الأهلي، بعدما أبدى المدرب البرازيلي الشهير ترحيبه بفكرة العمل في القارة الأفريقية وتدريب المارد الأحمر.

نادى بنى عبيد يقيم احتفالية بذكرى مرور 10 سنوات على إقصاء الزمالك من كأس مصر

أكد هيرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد الرياضى، أن النادى سينظم احتفالية كبرى، احتفالاً بمناسبة مرور 10 سنوات لفوز فريق الكرة على نادى الزمالك، وإقصائه من الدور الـ 32 فى بطولة كأس مصر عام 2008.