شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إعادة سيسيه والبلدوزر فى يناير بصفقات تبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو نادى الزمالك، عودة الثنائى رزاق سيسيه المعار لنادى الاتحاد السكندرى، ومصطفى محمد المعار لنادى طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لمصدر مطلع بالزمالك، قد تشهد الأيام المقبلة، عقد صفقة تبادلية مع ناديى الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش بإعادة الثنائى المذكور ومنح الناديين لاعبين آخرين خلال الميركاتو المقبل.

وحتى الآن لم يحسم مسئولو الزمالك الأمر بشكل نهائى وإن كان السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض يرحب بعودة سيسيه ومصطفى محمد بعد مشاهدته للاعبان وإعجابه بقدراتهما الفنية.