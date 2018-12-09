شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق المؤتمر الصحفى لتوقيع مذكرة تفاهم توزيع العائد المالى لماراثون زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير وجمعية الاورمان لتوزيع العائد المالي من ماراثون زايد الخيري. يشهد المؤتمر كل من، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفضيلة الشيخ الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الاورمان. وبدء المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي توضيحي عن مكان انطلاق الماراثون بالإسماعيلية وخط السير. تقام مراسم التوقيع والاعلان الرسمي بمركز التعليم المدني بالجزيرة، وينطلق ماراثون زايد الخيري 28 ديسمبر الجاري بمحافظة الاسماعلية.

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