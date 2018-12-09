شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد بونجاح يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة تلقيه عرضا من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم الجزائرى بغداد بونجاح مهاجم السد القطرى، بنادى الزمالك على مدار الفترات الماضية لتردد العديد من التكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعى أن اللاعب الذى يعد أفضل هداف بموسم واحد بالدورى القطرى بات هدفا من جديد للقلعة البيضاء لتعزيز هجومه بصفقة مميزة فى يناير بعدما كان هدفا من قبل لمسئولى ميت عقبة دون النجاح فى ضمه.

بغداد بو نجاح كشف لـ"الخليج 365" عن عدم تلقيه عرضا من جانب الزمالك فى الفترة الأخيرة، موضحا إنه يفضل فى حالة رحيله عن السد القطرى أن ينتقل لنادى أوروبى كبير وبخلاف ذلك سوف يكمل مسيرته مع السد.