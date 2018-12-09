شكرا لقرائتكم خبر عن هليوبوليس يخطف بطولة الجمهورية لكرة الماء من الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فريق هليوبوليس لكرة الماء مواليد 2006 المركز الأول بمنافسات بطولة الجمهورية، التى أقيمت بنادى المعادى تحت رعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة. شهدت منافسات البطولة صراع قوى من كل فريق لحصد اللقب، حيث تقاربت مستويات الفرق مما أشعل أجواء البطولة حماسة.. وحصد نادى الجزيرةالمركز الثانى بعدما كان قاب قوسين اوأدنى من تحقيق اللقب، إلاأن هليوبوليس خطف البطولة بفارق نقطة واحدة وجاء فى المركز الثالث نادى المعادى مستضيف البطولة وقدم لاعبوه مستوى متميز خطف الأنظار.

تتويج الفرق



منافسات البطولة

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