شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد التايكوندو يلتقى محافظ البحر الأحمر لوضع ترتيبات بطولة مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو على زيارة مدينة الغردقة من أجل عقد جلسة مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لبحث مستجدات الاستعداد لبطولة مصر الدولية السادسة و المزمع أقامتها فى نهاية شهر فبراير المقبل فى الغردقة .

وأكد عبد الله، على استعداد المدينة بالكامل لاستضافة هذا الحدث الرياضي الهام وفى نهاية الجلسة قدم رئيس اتحاد التايكوندو شكره للمحافظ لاهتمامه بالبطولة والجهد الكبير المبذول من قبل المحافظة لخدمة الرياضة المصرية .

وعقب جلسة المحافظ قام رئيس الاتحاد بزيارة ميدانية للصالة الرياضية بمدينة الغردقة للاطلاع علي إمكانيات الصالة والبدء في تجهيزها كما حضر فاعليات تدريب مجموعة من المشتركين في مشروع الموهوبين رياضيا .

ورافق رئيس الاتحاد في لقائه بالمحافظ و زيارته للصالة الرياضية كل من رانيا عطية رئيسة منطقة البحر الأحمر للتايكوندو و أحمد عبد العزيز ووليد المرابط عضوا المنطقة وأحمد حشيش مدير مديرية الشباب والرياضة بالغردقة.

و من المتوقع أن تشترك أكثر من 40 دولة في البطولة و ما يزيد عن 400 لاعب ولاعبة متضمنين الكثير من أبطال العالم والأولمبياد.