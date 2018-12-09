شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد التايكوندو يلتقى محافظ البحر الأحمر لوضع ترتيبات بطولة مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد عبد الله، على استعداد المدينة بالكامل لاستضافة هذا الحدث الرياضي الهام وفى نهاية الجلسة قدم رئيس اتحاد التايكوندو شكره للمحافظ لاهتمامه بالبطولة والجهد الكبير المبذول من قبل المحافظة لخدمة الرياضة المصرية .
وعقب جلسة المحافظ قام رئيس الاتحاد بزيارة ميدانية للصالة الرياضية بمدينة الغردقة للاطلاع علي إمكانيات الصالة والبدء في تجهيزها كما حضر فاعليات تدريب مجموعة من المشتركين في مشروع الموهوبين رياضيا .
ورافق رئيس الاتحاد في لقائه بالمحافظ و زيارته للصالة الرياضية كل من رانيا عطية رئيسة منطقة البحر الأحمر للتايكوندو و أحمد عبد العزيز ووليد المرابط عضوا المنطقة وأحمد حشيش مدير مديرية الشباب والرياضة بالغردقة.
و من المتوقع أن تشترك أكثر من 40 دولة في البطولة و ما يزيد عن 400 لاعب ولاعبة متضمنين الكثير من أبطال العالم والأولمبياد.
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد التايكوندو يلتقى محافظ البحر الأحمر لوضع ترتيبات بطولة مصر الدولية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .