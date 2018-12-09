شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مثيرة من تاريخ مواجهات الأهلى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره طلائع الجيش باستاد السلام، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى.

وشهدت مباريات الأهلى وطلائع الجيش أرقام مثيرة من مواجهات الفريقين بالدورى نرصد أهمها قبل مواجهة اليوم..

- 23 مباراة جمعت الأهلى مع طلائع الجيش

- 18 مباراة فاز فيها الفريق الأحمر أمام الطلائع دون أى فوز للمنافس

- 5 مباريات انتهت بالتعادل بين الفريقين

- 48 هدفًا أحرزها لاعبى الأهلى فى مرمى الفريق العسكرى

- 11 هدفا هزت شباك الأهلى عن ريق لاعبى الجيش

- 7 أهداف رصيد عماد متعب هداف مواجهات الفريقين

ويحتل الأهلى حالياً المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 9 مواجهات فاز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف وما زالت لديه 7 مباريات مؤجلة.