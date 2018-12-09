شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة الحضرى مع الإسماعيلى بعد عرضه للبيع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، قرارات قوية ضد عصام الحضرى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، وأبرزها عرضه للبيع فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

ما سبب قرار مجلس الإسماعيلى لبيع الحضرى؟

- نظرًا لتخلف الحضرى عن حضور التحقيق الذى كان مقررا معه أمس السبت، بسبب عدم سفره مع بعثة الفريق إلى بورندى لخوض مباراة لو ماسيجير البورندى، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتخلف فيها عصام الحضرى عن حضور التحقيق.

هل اتخذ مجلس الإسماعيلى قرارات أخرى ضد الحضري؟

- اتخذ مجلس الإسماعيلى قرارات أخرى تأديبية ضد الحضرى بعد عرضه للبيع، وهو تغريمه 500 ألف، بالإضافة إلى توقيع عليه غرامة مالية أخرى بسبب ظهوره فى وسائل الإعلام فى الفترة الماضية دون الحصول على إذن كتابى من المشرف العام على الكرة، كما تقرر سحب الإشارة منه حال عودته للتدريبات.

ما خطوات الإسماعيلى القادمة اتجاه الحضري؟

- قرر مجلس الإسماعيلى، تقديم شكوى ضد الحضرى فى الاتحاد المصرى لكرة القدم بتهرب الحارس من التحقيقات والعقوبات الموقعة عليه.

متى بدأت الأزمة بين الحضرى والإسماعيلي؟

- بدأت الأزمة بعد ما تعرض الحضرى للهجوم من قبل جماهير الإسماعيلى، ثم غاب الحارس عن السفر مع بعثة الفريق إلى بورندى لخوض مباراة لو ماسيجير البورندى، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ليقرر المجلس بتحويله إلى التحقيق.