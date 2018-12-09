شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مديرى عام وأمن نادى الترسانة وتشكيل فريق الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين إقالة محمد عبادة مدير عام النادى من منصبه، بالإضافة لإقالة طه دعبس من منصب مدير أمن النادى، كما قام المجلس بتشكيل جهاز فنى بقيادة عباس فخرى وعلى رشدى وأحمد صالح مدربا لحراس المرمى لقيادة فريق الأمل بالنادى يكون مهمته تجهيز أكبر عدد من اللاعبين للفريق الأول .

كان مجلس الإدارة قد وافق على رحيل ماهر النكلاوى من منصب مدير الكرة للفريق الكروى بناء على المذكرة التى تقدم بها أحمد كشرى المدير الفنى للفريق بعد هجوم الأخير على الفريق خلال لقاء النصر الأخير بالدورى .

يذكر أن الترسانة يحتل المركز الخامس بجدول المجموعة الثانية للقسم الثانى برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن القناة وكوكاكولا أصحاب المركزين الاول والثانى برصيد 24 نقطة.