شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس التعاقد مع البرتغالى كارلوس كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم المدرب البرتغالى كارلوس كيروش لقائمة المُدربين المُرشحين لتدريب الأهلى خلال الفترة المقبلة خلفًا للفرنسى بارتيرس كارتيرون الذى رحل لسوء النتائج.

وشهدت الأيام الماضية دخول أكثر من مدرب أجنبى فى دائرة الاهتمام الأهلاوية وكان أخرهم البرازيلى دونجا والبرتغالى فيريرا ومواطنه كارلوس كيروش الذى يتولى حاليًا تدريب منتخب إيران.

وعلم ”الخليج 365” أن وكيل لاعبين مصرى يُقيم فى الأمارات أكد لمسئولًا بارزًا فى الأهلى إمكانية التعاقد مع المدرب البرتغالى الشهير خلال الفترة المقبلة وهو ما يدرسه مسئولو القلعة الحمراء حاليًا.

وأكد مصدر فى الأهلى، على أن المدرب البرتغالى الشهير رحّب بتدريب الأهلى وهو ما تم إبلاغه لمسئول الأهلى البارز، موضحًا أن المسئول الأهلاوى سيبحث الأمر مع محمود الخطيب رئيس النادى بهدف الدخول فى مفاوضات رسمية مع كيروش للتعاقد معه أو لغاء الفكرة والبحث عن مدرب أخر.