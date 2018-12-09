شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من مشجعى الرجاء على تذاكر موقعة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ توافد عدد كبير من جماهير الرجاء المغربى لشراء تذاكر مباراة فريقهم ضد الإسماعيلى فى البطولة العربية.

وكانت إدارة النادى المغربى، قد طرحت تذاكر المباراة صباح الأحد فى 4 منافذ مختلفة بمدينة الدار البيضاء، بعدما قامت بتحديد 45 ألف مشجع لحضور هذا اللقاء المرتقب.

ويذكر أن الدراويش سيحل ضيفًا على الفريق المغربى فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.