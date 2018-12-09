شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للاسكواش يرحب بإقامة البطولات الدولية بنادى مدينتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اليكس كوف، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش، نادي مدينتي الرياضي، بناء على الدعوة الموجهة إليه من الدكتور نادر شعبان رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى وزياد الشاذلى مدير التطوير بقطاع الأندية. وتفقد أليكس كوف مجمع الإسكواش وعددا من المنشآت الرياضية بنادى مدينتى. ورحب " اليكس" بإقامة البطولات الدولية الخاصة بالاتحاد الدولى بمجمع الاسكواش بنادى مدينتى، مشيدا بكل العناصر المكونة للمجمع الذى أقيم وفق أرقى المواصفات الدولية. ويضم مجمع الإسكواش 11 ملعبا منها ملعب رئيسى يتسع لـ250 متفرجا، كما يضم مجمع الاسكواش 5 غرف لتغيير الملابس.

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