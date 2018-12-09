شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد مراد ينشر صورة إخلاء الطرف من نادى حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر سعيد مراد لاعب حرس الحدود صورة فسخ تعاقده مع ناديه بالتراضى .

إخلاء طرف سعيد مراد وكتب سعيد مراد عبر حسابه بـ"فيس بوك": "اليوم انهيت تعاقدى مع نادى حرس الحدود.. عمرى ما هقبل أنى أكون موجود فى مكان ومليش دور.. تحدى جديد ياااااارب توفيقك وشكرا لنادى حرس الحدود" .

سعيد مراد ينشر إخلاء الطرف من نادى حرس الحدود وانتقل سعيد مراد لنادى حرس الحدود مطلع الموسم الحالى فى صفقة انتقال حرس بعد رحيله عن النادى المصرى.

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