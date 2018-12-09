شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين مرشحين لدعم الجبهة اليسرى بالزمالك.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية استقرار مسئولو نادى الزمالك على 3 لاعبين لاختيار أحدهم للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوى المقبل لتدعيم الجبهة اليسرى بالقلعة البيضاء. وأبدى مسئولو الزمالك إعجابهم بالثلاثى السيد سالم لاعب وادي دجلة وعاصم صلاح لاعب طلائع الجيش وأحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ويترقب مسئولو الزمالك حسم أسم اللاعب المنتظر التعاقد معه وفقا للتفاوض مع الأندية ويعد الثنائى السيد سالم وعاصم صلاح الأقرب لتدعيم الجبهة اليسرى نظرا لصعوبة موافقة مسئولو بيراميدز على رحيل أحمد أيمن منصور.

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين مرشحين لدعم الجبهة اليسرى بالزمالك.. تعرف عليهم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .