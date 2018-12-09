شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة: عائد ماراثون زايد الخيرى سيؤول لصالح مرضى الجذام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الرياضة، على أن عائد ماراثون زايد سيخصص جمعية الأورمان ومصر الخير ولصالح مرضى الجذام.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى لتوقيع مذكرة تفاهم توزيع العائد المالى لماراثون زايد بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان لتوزيع العائد المالى من ماراثون زايد الخيري.

ووقع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان لتوزيع العائد المالى من ماراثون زايد الخيرى.

يشهد المؤتمر كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وفضيلة الشيخ الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وعلى الشيحى ممثل سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.

تقام مراسم التوقيع والاعلان الرسمى، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، وينطلق ماراثون زايد الخيرى 28 ديسمبر الجارى بمحافظة الإسماعيلية.