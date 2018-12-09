شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ممثل سفارة الإمارات: حريصون على إقامة ماراثون زايد الخيرى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع على الشيحى ممثل سفارة الإمارات بالقاهرة، أن تكون النسخة الخامسة من ماراثون زايد الخيرى جيدة، بعد تلافى أخطأ المواسم السابقة.

ووجه الشيحى الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، على الاهتمام بماراثون زايد، مؤكدًا على أن الإمارات حريصة دائمة على إقامة الماراثون فى مصر .

جاء هذا على هامش المؤتمر الصحفى لتوقيع مذكرة تفاهم توزيع العائد المالى لماراثون زايد بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان لتوزيع العائد المالى من ماراثون زايد الخيرى.

يشهد المؤتمر كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان.

وتقام مراسم التوقيع والإعلان الرسمى، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة وينطلق ماراثون زايد الخيرى 28 ديسمبر الجارى بمحافظة الإسماعيلية.

وعرض المسئولون عن تنظيم ماراثون زايد الخيرى والمقرر إقامته يوم 28 ديسمبر الجارى فى الإسماعيلية، فيلما تسجيليا عن خط سير الماراثون .

ويبدأ الماراثون من كورنيش الإسماعيلية الجديد حتى مجمع الملاعب بقناة السويس مرورا بطريق أم كلثوم فى طريق يسعى 15 ألف مشارك .