إحصائيات قبل مواجهة الأهلي.. العرضيات والشوط الثاني أبرز نقاط ضعف الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حمدي حجازي:

يلتقي مساء اليوم فريق الأهلي وفريق طلائع الجيش على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ 14 للدوري العام.

ويدخل الأهلي المباراة محتلا المركز العاشر في ترتيب الجدول، برصيد 17 نقطة جمعها من تسع مباريات، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 18 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن.

ويستعرض الخليج 365 أبرز نقاط الضعف في فريق الطلائع على النحو التالي:

الكرات العرضية

سيطرت الكرات العرضية على 9 أهداف من أصل 19 هدفا تم إحرازها في شباك فريق طلائع الجيش، بنسبة تصل إلى النصف تقريبا، 8 منها كرات ثابتة "ركنيات أو أخطاء على حدود المنطقة" وهدف وحيد من عرضية من الحركة.

وكانت مشاركة المدافع المالي كوليبالي في مباراة مثل هذه في صفوف الفريق الأحمر، بمثابة أحد مفاتيح الفوز، نظرا لطوله الفارع، ورأسياته المتقنة، ولكنه سيغيب عن اللقاء بسبب معاناته من إصابته الأخيرة فى أنكل القدم.

الشوط الثاني

إحصائية مفجعة نجد أنفسنا أمامها عند مقارنة عدد الأهداف التي هزت شباك طلائع الجيش في شوط المباراة الثاني مقارنة بالشوط الأول في المباريات التي خاضها لاعبو الفريق.

حيث اهتزت شباك الطلائع 13 مرة في الشوط الثاني، مقارنة ب 6 مرات في الشوط الأول، مما قد يعطي صورة عن انخفاض اللياقة البدنية والذهنية للاعبين.

خط الدفاع ومصيدة التسلل

رغم احتلاله المركز الثامن في ترتيب المسابقة، إلا أن دفاع طلائع الجيش يحتل المركز الخامس مكرر في ترتيب الأضعف بين فرق الدوري الممتاز.

فلم تهتز شباك أي فريق بأكثر من 19 هدفا، سوى أربعة فقط، هم الاتحاد السكندري، ووادي دجلة، والجونة، وإنبي على الترتيب.

والسببان الرئيسيان وراء ذلك الأمر، هو فشل الرقابة في العرضيات، بالإضافة إلى الفشل في نصب مصيدة التسلل التي يعتمد عليها محمد حلمي المدير الفني للفريق، والتي بسببها تلقى الفريق 8 أهداف من بينيات ضربت مصيدة التسلل بواقع 5 بينيات طولية و3 بينيات عرضية.

وسيفتقد الفريق الأحمر للاعبه وليد أزارو نظرا للإصابة، في المباراة التي كانت سرعة المغربي وتحركاته وسط المدافعين، كفيلة بضرب مصيدة التسلل، على عكس تحركات مروان محسن البطئ في الحركة.