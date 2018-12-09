بينهم قائد دجلة وصفقة القرن .. الزمالك يجهز "لضربات" الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يسعي الزمالك للدخول فى فترة الانتقالات الشتوية لدعم صفوفه وصدارته لبطولة الدوري الممتاز وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وعلى عكس الأهلي وبيراميدز منافسيه فإن الأبيض لم يبرم أى صفقات حتى الأن تحت قيادة أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

ويرصد الخليج 365 خلال السطور القادمة أبرز المرشحين للانتقال للأبيض خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة:

1- صفقة القرن

ألمح إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الزمالك قد يتعاقد مع عبد الله السعيد نجم أهلي جدة فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

الزمالك كان قد وصف التعاقد مع عبد الله السعيد فى مارس الماضى بـ "صفقة القرن" بعد توقيعه للأبيض إلا أن اللاعب تراجع وجدد عقده للأهلي قبل أن يبيعه الأخير لأهلي جدة.

وقال يوسف فى تصريحات لبرنامج اللاعيب المُذاع على فضائية إم بي سي :"ظللنا لمدة شهرين في مفاوضات معه أنا وأحمد وأمير ولكن ما كشف الموضوع هو اللجنة المالية التي كانت موجودة في النادي ، التعاقد معه وارد فحينما تفاوضنا معه كان يريد اللعب لصفوف الزمالك ولا نتفاوض مع أي لاعب لا يريد اللعب للفريق".

2- قائد دجلة

يستهدف الزمالك دعم مركز الظهير الأيسر الذى يعاني منه فى عدم اقتناع جروس بالثنائى بهاء مجدي وأحمد فتوح وتوظيف عبد الله جمعة الجناح فى هذا المركز.

ويبرز اسم السيد سالم - 31 عام - ظهير أيسر وادي دجلة وقائده والذى قدم أداءأً ممتازاً فى الدور الأول على الصعيد الهجومي والدفاع.

بدأ السيد سالم مشواره مع كرة القدم فى نادي غزل المحلة وانتقل منه إلى ألعاب دمنهور عام 2011 قبل أن يحط به الرحال فى دجلة عام 2013 .

3- ياسر إبراهيم

يرتبط اسم ياسر إبراهيم قلب دفاع سموحة والزمالك الأسبق بالعودة إلى ناديه السابق فى فترات الانتقالات الماضية وهو ما تجدد فى الفترة الحالية.

ويعاني مركز قلب الدفاع فى الزمالك من وجود الثلاثي، محمود علاء ، الونش ، محمد عبد الغني وهو ما أجبر جروس على تصعيد الناشىء محمد عبد السلام.

ويبلغ ياسر إبراهيمم من العمر 25 عاماً وتعاقد معه الزمالك عام 2013 ليمنحه أحمد حسام ميدو الفرصة قبل أن يرحل لسموحة عام 2015 فى وجود على جبر ومحمد كوفي ليفعل النادي السكندري عقد البيع.

4- محمود مرعي

قلب دفاع المنتخب الأوليمبي ووادي دجلة الأساسي يبلغ من العمر 20 عاماً حيث إنه مواليد 1998 وسبق وأن حاز على اهتمام الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وينافس الزمالك فى هذه الصفقة،الأهلي الذى يسعي لتدعيم هذا المركز خاصة وأن اللاعب سيقيد ضمن صفوف الناشئين .