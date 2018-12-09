وكيله: شيكابالا يرحب بالانتقال للاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سمير عبدالتواب، وكيل محمود عبدالرازق شيكابالا المعار من الزمالك إلى أبولون سميرني اليوناني، أن اللاعب يرحب بالانتقال للاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقال عبدالتواب في تصريحات إذاعية لمحطة "أون سبورت" ظهر اليوم الأحد: "محمود شيكابالا لديه عقد مع أبولون سميرني، وسننتظر تحديد موقفه مع النادي اليوناني، وبالتالي القرار ليس بيده حاليًا".

وأضاف: "شيكابالا يرحب بالانتقال للاتحاد السكندري واللعب تحت قيادة حلمي طولان، إذ لديه كيمياء خاصة معه ولا يستطيع رفض طلب منه، لكن في نفس الوقت القرار النهائي سيعود للزمالك".

وأوضح: "الاتحاد يسير أيضًا بخطى ثابتة هذا الموسم بعد إقصاء الزمالك من البطولة العربية والتأهل إلى دور الثمانية لكأس مصر على حساب سموحة، وهو ما يدفع أي لاعب للانضمام إلى صفوفه".

وأتم وكيل شيكابالا قائلا: "هناك اهتمام من بعض الأندية اليونانية في منتصف جدول الدوري بالاستفادة من خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، وخلال 10 أيام سيتحدد مصيره النهائي".

يُذكر أن صاحب الـ32 عامًا خاض 9 مباريات في الدوري اليوناني ونجح في تسجيل هدف، منذ انتقاله إلى الفريق على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك قبل انطلاق الموسم الحالي في الصيف الماضي.