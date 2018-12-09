الامارات | طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري والمريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري والمريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي سلطان عبد الرزاق المرزوقي، وكلا من الحكمين المساعدين أحمد الراشدي ومسعود حسن كمعاونين، وذلك لإدارة مباراة فريقي اتحاد العاصمة الجزائري والمريخ السوداني المقررة غدا على ملعب جويليه في العاصمة الجزائر في لقاء الإياب في دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في السودان انتهت بفوز المريخ 4-1. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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