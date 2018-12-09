شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى إثيوبيا بـ24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسبق سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعثة الفريق إلى أثيوبيا بـ24 ساعة؛ لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية. وينتظر عدلي تحديد الجهاز الفني موعد سفر الفريق إلى أثيوبيا لتحديد موعد سفره للاطمئنان على ترتيبات الإقامة مبكرا قبل وصول البعثة. ويستعد الأهلى لمواجهة جيما الإثيوبي الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة العودة أحد يومي 21،22 من الشهر ذاته في إثيوبيا.

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