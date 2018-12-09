فريال أشرف تحرز فضية الدورى العالمى للكاراتية فى الصين

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أحرزت اللاعبة المصرية فريال أشرف، اليوم الأحد، المركز الثاني ببطولة الدورى العالمى للكاراتية المقامة حاليا فى الصين وتوجت بالميدالية الفضية، وذلك بعد هزيمتها فى المباراة النهائية لوزن تحت 68 كجم.

وكانت فريال أشرف قد تأهلت للمباراة النهائية بعد فوزها على بطلة أوروبا وسويسرا فى الدور قبل النهائى بنتيجة 3 – صفر.

وبذلك تضيف فريال أشرف الميدالية الثالثة لمصر بعد ذهبية على إسماعيل فى وزن تحت 67 كجم وبرونزية محمد رمضان فى وزن تحت 84 كجم.

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