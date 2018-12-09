شكرا لقرائتكم فيريرا يتحفظ علي عرض تدريب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يبدي البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني الحالي للسد القطري والسابق للزمالكحماساً لتدريب الاهلي خلال الفترة المقبلة خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون اذلى تمت إقالته على خلفية سوء النتائج.

ودخل فيريرا ضمن دائرة المُرشحين لتدريب الاهلي مع أكثر من مدرب أخر أبرزهم البرازيلي دونجا وأخرين مازال يتفاوض معهم الأهلي لأختيار أحدهم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأكد مصدر في الأهلي أن فيريرا تحفّظ على العرض الأهلاوي لسببين أولهما أن المقابل المالي الذى يحصل عليه حالياً في قطر أكبر بكثير مما سيحصل عليه في الاهلي كما أن الأمور مُستقرة معه في السد بشكل قد لا يحدث في الأهلي الذى يمر بمرحلة إحلال وتجديد واضحة خلال الفترة الأخيرة على حد وصف فيريرا.

وأششار المصدر إلى أن فيريرا لا يرغب أيضاً في العمل بمصر بسبب الأزمات التى تعرض لها كثيراً خلال تجربته الوحيدة بمصر مع الزمالك حيث رحل عن البيت الأبيض بعد مشاكل كثيرة مع مسئوليه جعلته يرحل دون عم مسئولي الزمالك رغم أن المدرب البرتغالي المُلقب بـ"البروفيسيور" قاد الزمالك للفوز بالدوري والكأس موسم 2014 /2015.

وأكد المصدر أن فيريرا يلقي قبولاً واضحاً داخل الاهلي ويرغب مسئولي القلعة الحمراء في التعاقد معه بسبب شخصيته القوية التى يحتاجها الفريق حالياً وكذلك قراءته الرائعة للمباريات ، موضحاً أن مسئولاً بارزا في الاهلي يحاول إقناع فيريرا حالياً بقبول العرض الاهلاوي وهو ما ستُسفر عنه الأيام المقبلة.