شكرا لقرائتكم أبو ريدة يتدخل لحل أزمة مباراة المصري والداخلية علي ملعب الإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدخل هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات وثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ، لإنهاء ازمة مباراة المصري والداخلية المقرر لها غدا في الأسبوع الـ 17 بالدوري ، علي إستاد الإسماعيلية . وشهدت الساعات الاخيرة اعلان مسئولي الدراويش اعتذارهم عن استضافة اللقاء بداعي وجود إصلاحات في الملعب. ويجري ابو ريدة اتصالات بإبراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي لاقناعه باقامةً المباراة علي إستاد الإسماعيلية لاسيما وان الفريقين يتواجدان حاليا في الإسماعيلية ومن الصعب نقل المباراة لملعب اخر خارج الإسماعيلية .

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