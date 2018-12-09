شكرا لقرائتكم جوردي ألبا يهاجم بيليه ويتهمه بالكذب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة الإسباني انتقادات حادة للأسطورة البرازيلية بيليه بسبب انتقادات الأخير لليونيل ميسي نجم البرسا ومنتخب الأرجنتين، واتهم بيليه بالكذب.

أكد جوردي ألبا في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "يبدو أنه يقول كذبة لا يمكن لأحد في عالم كرة القدم أن يقولها، ويبدو أن لا يعرف ليو جيدا.

كان بيليه قد وصف ميسي بأنه يجيد اللعب فقط بقدم واحدة ولا يجيد الرأسيات، وهي انتقادات واجهت ردا حادا من الإنجليزي جاري لينيكر هداف كأس العالم 1986 أيضا، ووصف ما قاله بيليه بغير المنطقي ولا يمت للواقع بصلة.