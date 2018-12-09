شكرا لقرائتكم سترلينج يتهم الصحافة بإشعال نيران العنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الانجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الأسود الثلاثة اتهامات للصحافة البريطانية بإشعال نيران العنصرية بين الجماهير، بسبب التركيز على أخبار اللاعبين أصحاب البشرة السمراء.

وقال سترلينج في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "أريد أن أقول، أنا لست هذا الشخص الذي يحب الكلام الكثير، ولكني أتحدث حين أحب نقل وجهة نظري".

وجاء رد سترلينج علي قيام أحد مشجعي تشيلسي بالهجوم عليه بألفاظ عنصرية خلال لقاء أمس السبت والذي خسره البلوز بثنائية نظيفة، قلائلا: "ما حدث في لقاء تشيلسي، كما رأيتم ردة فعلي لم يكن بوسعي إلا الضحك، ولكني لم أتوقع أفضل من ذلك".

كانت إدارة نادي تشيلسي من جانبها وكذا شرطة ميتروبوليتان أكدتا انهما فتحتا تحقيقاً في الواقعة من أجل محاسبة المشجع الذي أهان سترلينج خلال التقاطه للكرة من خارج الملعب.

تابع سترلينج: "سأستعين بمثالين للاعبين صغيرين، في بداية مسيرتهما الكروية ويلعبان لنفس الفريق، وقاما بنفس الشيء، في إشارة لزميليه الصاعدين توسين أدارابويو وفيل فودين الأول أسمر والثاني أبيض، كل منهما قام بشراء منزل جديد لوالدته، لأن كل أم فيهن قمن بمنحهما الكثير من الوقت والحب من أجل أن يصلا لهذا المكان، ولكن السؤال هو كيف تعاملت الصحافة مع الأمر، كان هناك تعامل مع اللاعب الأسمر بشكل علني بينما كان الوضع مختلفا لزميله الأبيض، اعتقد أن ما فعلاه لم يكن سلبياً، ولكن تم تسليط الضوء بشكل سلبي على اللاعب الأسمر".

واصل: "سبب إشعال نيران العنصرية، ما تقوم به الصحافة، حيث إن الصحف التي لا تتفهم لماذا لا يزال الناس عنصريين حتى هذا اليوم وفي هذا العصر الذي نحيا فيه، أقول لهم يجب أن تتعاملوا مع جميع اللاعبين بمختلف الطوائف بنفس الأسلوب".