شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يقترب من الرحيل عن أهلى بنى غازى الليبى.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد عودة المدير الفنى لأهلى بنى غازى الليبى من الرحيل عن الفريق بسبب الأزمات المالية التى تلاحق النادى وانقطاع عدد كبير من اللاعبين عن التدريبات على الرغم من وجود مباراة هامة للفريق السبت المقبل أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا .

وأكد مصدر مسئول بالفريق، على أن اللاعبين اعتصموا ورفضوا النزول للتدريبات منذ فترة بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر، بالإضافة لهروب الأفريقى فاروقا هداف الفريق من المعسكر بالأمس، مشددًا على أن اللاعبين امتنعوا عن أداء التدريبات بعدما فشل رئيس النادى فى تجهيز جزء من مستحقاتهم المالية خلال الفترة الماضية.

وأضاف نفس المصدر، أن محمد عودة سيعلن مساء اليوم قرارات حاسمة تجاه الفريق خاصة وأنه فشل فى تجميع اللاعبين وربما تؤدى إلى رحيله مع جهازه المعاون خاصة وأن إدارة النادى لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه الفريق .