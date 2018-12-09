شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة وعامر حسين يتدخلان لإنهاء أزمة إقامة مباراة المصرى والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات وثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، لإنهاء أزمة مباراة المصرى والداخلية المقرر لها غدا فى الأسبوع الـ17 بالدورى، على استاد الإسماعيلية . وشهدت الساعات الأخيرة إعلان مسئولى الدراويش اعتذارهم عن استضافة اللقاء بداعى وجود إصلاحات فى الملعب. ويجرى أبو ريدة اتصالات بإبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى لإقناعه بإقامةً المباراة على استاد الإسماعيلية لاسيما وأن الفريقين يتواجدان حاليا فى الإسماعيلية ومن الصعب نقل المباراة لملعب آخر خارج الإسماعيلية .

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