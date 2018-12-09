شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام تونسى لإدارة مباراة بيراميدز وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح على إسناد مباراة بيراميدز وحرس الحدود المقرر لها غدا ضمن مباريات الأسبوع الـ17 للدورى للطاقم تونسى بناء على رغبة بيراميدز. يذكر أن بيراميدز استعان بحكام توانسة فى مباراتى المقاولون العرب والنجوم . وكان لجنة الحكام قد اشترطت على الأندية سداد 15 ألف دولار لاستقدام حكام عرب و25 ألف دولار للحكام أوربيين.

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