شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء منصب مدير الكرة بالترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أحمد كشرى، المدير الفنى للترسانة إلغاء منصب مدير الكرة بالفريق حتى نهاية الموسم بعد رحيل ماهر النكلاوى عقب لقاء النصر الأخير .

كان كشرى قد تقدم بمذكرة رسمية لمجلس الإدارة لإعفاء النكلاوى من منصب مدير الكرة بعد هجومه على الجهاز الفنى خلال أحداث الشوط الأول من لقاء النصر الأخير بدورى القسم الثانى عقب تقدم الأخير بهدفين نظيفين، وهو ما أثار حفيظة المدير الفنى الذى طلب إقالة مدير الكرة وعدم تعيين أى فرد أخر بهذا المنصب حفاظا على استقرار الفريق

يذكر أن محمد فؤاد مدير الكرة السابق رحل أيضا عن منصب مدير الكرة بالشواكيش بعد اختلاف فى وجهات النظر بينه وبين المدير الفنى للفريق الكروى.