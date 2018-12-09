شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لنجوم الإسماعيلى فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، لاعبيه فرصة لعمل جولة تفقدية ظهر اليوم الأحد حتى موعد تناول الغذاء، داخل مدينة الدار البيضاء. يأتى ذلك رغبة من ” فييرا ” لفك الضغط العصبى والنفسى على اللاعبين خلال إستعداداتهم الحالية لمواجهة الرجاء المغربى . ويذكر أن الدراويش سيحل ضيفًا على الفريق المغربى فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

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