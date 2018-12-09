شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على ذهبيات وزنى 40 و45 كيلو فى البطولة العربية للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت منار السيد لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال تحت 17 سنة فى الحصول على 3 ذهبيات فى البطولة العربية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة بواقع واحدة فى الخطف وأخرى فى الكلين وثالثة فى المجمو بوزن 40 كيلو جرام.

أما على صعيد وزن 45 كيلو جرام، حصلت سماح عابدين على 3 ذهبيات فى الخطف والكلين والمجموع، بينما حصلت ميار طنطاوى على برونزية الخطف وفضيتى الكلين والمجموع فى نفس الوزن.

ومن المقرر أن يخوض محمد إيهاب البطل الأولمبى منافسات التضامن والعرب يوم الأربعاء المقبل.