شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رد "البروفيسيور" البرتغالى فيريرا على عرض الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني الحالي للسد القطري والسابق للزمالك لم يُبد حماساً لتدريب الاهلي خلال الفترة المقبلة خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذى تمت إقالته على خلفية سوء النتائج.

ودخل فيريرا ضمن دائرة المُرشحين لتدريب الاهلي مع أكثر من مدرب أخر أبرزهم البرازيلي دونجا وأخرين مازال يتفاوض معهم الأهلي لاختيار أحدهم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأكد مصدر في الأهلي، أن فيريرا تحفّظ على العرض الأهلاوي لسببين، أولهما، أن المقابل المالي الذى يحصل عليه حالياً في قطر أكبر بكثير مما سيحصل عليه في الاهلي، كما أن الأمور مُستقرة معه في السد بشكل قد لا يحدث في الأهلي الذى يمر بمرحلة إحلال وتجديد واضحة خلال الفترة الأخيرة على حد وصف فيريرا.

وأشار المصدر إلى أن فيريرا لا يرغب أيضاً في العمل بمصر بسبب الأزمات التى تعرض لها كثيراً خلال تجربته الوحيدة بمصر مع الزمالك حيث رحل عن البيت الأبيض بعد مشاكل كثيرة مع مسئوليه جعلته يرحل دون عم مسئولي الزمالك، رغم أن المدرب البرتغالي المُلقب بـ"البروفيسيور" قاد الزمالك للفوز بالدوري والكأس موسم 2014 /2015.

وأكد المصدر أن فيريرا يلقي قبولاً واضحاً داخل الاهلي ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في التعاقد معه بسبب شخصيته القوية التى يحتاجها الفريق حالياً، وكذلك قراءته الرائعة للمباريات، موضحاً أن مسئولاً بارزا في الاهلي يحاول إقناع فيريرا حالياً بقبول العرض الاهلاوي وهو ما ستُسفر عنه الأيام المقبلة.