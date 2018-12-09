شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. هل ينهى على فرج هيمنة الشوربجى لصدارة تصنيف الاسكواش عالميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالميًا، لتحقيق إنجاز جديد فى تاريخه بتخطى مركزه إلى المركز الأول فى التصنيف، والذى يهيمن عليه مواطنه محمد الشوربجى، وباتت فرصة لاعب وادى دجلة قوية فى انتزاع صدارة التصنيف العالمى بعد خروج الشوربجى من الدور ربع النهائى لبطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش .

محمد الشوربجى تصدر التصنيف العالمى لرجال الاسكواش بعد تتويجه ببطولة العالم العام الماضى، عقب تغلبه على شقيقه مروان فى المباراة النهائية للبطولة التى أقيمت فى 18 ديسمبر 2017، ليتصدر محمد الشوربجى التصنيف العالمى بشكل رسمى فى الأول من يناير 2018 .

ونجح كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى والمصنف التاسع عالميًا فى إقصاء محمد الشوربجى من الدور ربع النهائى لبطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، بعد فوز كريم بثلاثة أشواط نظيفة، فى الوقت الذى استكمل فيه على فرج مشوار البطولة ليصل إلى المباراة النهائية والتى تقام فى تمام السابعة مساءً فى الصالة الرئيسية بنادى بلاك بول بالتجمع الخامس.

كان الثنائى المصرى على فرج محمد الشوربجى تواجها قبل أيام قليلة فى نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، قبل أن يتوج الشوربجى بالبطولة بعد تغلبه على فرج للمرة الثانية على التوالى فى نهائى هونج كونج.

ونشر الموقع الرسمى للجمعية المهنية للاسكواش psa فيديو يوضح النقاط التى يمكن أن يحصل عليها على فرج، فى حالة فوزه ببطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش والتى كفيله بوضع لاعب وادى دجلة فى صدارة التصنيف العالمى للاسكواش .

وكان كريم عبد الجواد تسبب فى خروج محمد الشوربجى من ربع نهائى البطولة، قبل أن يقصى طارق مؤمن المصنف الرابع من الدور نصف النهائى ويتأهل لمواجهة على فرج .















