شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى بطولة الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مساء اليوم الأحد، نظيره طلائع الجيش على استاد السلام والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري، ومن المقرر أن تقام المباراة وسط حضور جماهيرى.

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدوري العام

تنطلق مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى تمام الساعة السابعة مساء وسط حضور جماهيري متوقع بعد فتح الإدارة الحمراء للحجز الالكتروني قبل اقامتها بعدة أيام.

ويخوض الأهلى المباراة أملاً فى حصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الانتصارات المحلية الأخيرة عقب فترة من الانتكاسات الكروية.

الأهلى يسعى للحاق بالقمة ومنافسة الزمالك وبيراميدز

ويسعى الأهلى لمواصلة الانتصارات لمنافسة الزمالك وبيراميدز على لقب الدوري هذا الموسم، ويحتل الأهلي حالياً المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 9 مواجهات فاز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة.

فى المقابل يقدم طلائع الجيش مستويات طيبة في الدوري هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة حقق خلالها 4 انتصارات بينما تلقى 5 هزائم، وكان التعادل حاضراً في 6 مواجهات، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

غيابات الأهلى عن مباراة طلائع الجيش

ويغيب عن الأهلي عدة لاعبين للإصابة مثل، حسام عاشور، أحمد فتحي، علي معلول، جونيور أجايي ومحمد الشناوي وصلاح محسن ومحمد نجيب، ويستمر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق فى الاعتماد على كل من، شريف إكرامي، سعد سمير، أحمد علاء، كريم نيدفيد، أيمن أشرف، هشام محمد، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد الشيخ، ناصر ماهر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وطلائع الجيش

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم الأحد، فى تمام السابعة مساء.