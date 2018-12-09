شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم اللاعبين باحتفالية بنى عبيد بمرور 10سنوات على إقصاء الزمالك من الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هيرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد عن تفاصيل الاحتفالية المقرر أن يقيمها النادى احتفالا بمرور 10 سنوات على إقصاء فريق بنى عبيد، للزمالك من بطولة كأس مصر عام 2008.

كان فريق بنى عبيد قد تغلب على الزمالك بمنافسات دور الـ 32 ببطولة الكأس عام 2008، بالفوز بهدف أحرزه السيد المندوه.

أكد هرماس رضوان، أن الاحتفالية سوف تقام يوم 26 ديسمبر الجارى، وتبدأ من العاشرة صباحا، ومن المقرر أن يتم توجيه الدعوة إلى كل رؤساء الأندية، ومجلس إدارة اتحاد الكرة، ولاعبى الجيل الذهبى لبنى عبيد الذى حقق الفوز، بالإضافة على الجهاز الفنى والإدارى والطبى، ومجلس إدارة النادى وقتها، فضلا عن لاعبى بنى عبيد الذين يلعبون بأندية الدورى الممتاز حاليا، مثل أحمد عبد السلام، وخالد غندور، وحارس المصرى، وأحد ناشئى الأهلى الذى انضم للقلعة الحمراء منذ عامين .

وأضاف رضوان أن الاحتفالية ستشهد عرض وظائف على لاعبى الفريق وقتها فى الأجهزة الفنية والإدارية ببنى عبيد، كما سيتم تكريمهم بالشكل الذى يليق بهم .

وأشار رئيس النادى إلى أن الاحتفالية سوف تبدأ بعرض فيلم تسجيلى عن الفريق وكيف وصل إلى دور الـ 32 من البطولة، يليه ملخص لمباراة الفريق أمام الزمالك، ثم حديث مع لاعبى الفريق.

وكشف أن لاعبى الفريق قبل مواجهة الزمالك بـ 24 ساعة أجروا اتصالا هاتفيا معه أخبروه أنهم سيفوزون فى المباراة ، مؤكدا أن اللاعبين طردوه من غرفة الملابس وأغلقوا الباب فى وجهه بعد أن طلب منهم انه يتمنى تقديم اداء طيب فى المباراة قبل الفوز .

يذكر أن نادى بنى عبيد أعلن عن إقامة احتفالية بمرور 10 سنوات على تحقيق الفوز على الزمالك وإقصائه من مسابقة كأس مصر .