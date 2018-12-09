شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. سمير كمونة: هناك من يريد تدمير نادى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سمير كمونة المدير الفني لغزل المحلة، أن فريقه قادر علي تحقيق الفوز في مباراة حمام مطروح والمقرر لها الثانية والنصف من عصر الخميس باستاد مركز شباب الحمام.

وأشار إلى أن لاعبي غزل المحلة تعاهدوا علي تحقيق الفوز في مباراة الحمام والعودة بالثلاث نقاط من أجل إسعاد جماهير غزل المحلة.