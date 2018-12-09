تقرير.. هل يهرب ليفربول من تكرار "سيناريو 2009" مع الحكم سكومينا بدوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين السلوفيني دامير سكومينا حكماً للقاء المرتقب بين ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي في الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ليفربول لحل وحيد للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

ليفربول يستضيف نابولي على ملعب آنفيلد في مباراة الجولة السادسة مساء الثلاثاء، وفي المقابل سيتوجه باريس سان جيرمان إلى صربيا من أجل مواجهة سرفينا زافيزدا الصربي.

ليفربول تراجع للمركز الثالث بعد الخسارة من الفريق الباريسي الذي احتل المركز الثاني، وتقدم نابولي للمركز الأول بجدول الترتيب، وبقى الفريق الصربي في المركز الأخير.

ولا يمكن أن يتأهل ليفربول لدور الـ16، إلا من خلال الفوز على الفريق الإيطالي، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ليتساوى مع النادي الإيطالي.

دائماً ما يواجه ليفربول حظ سئ مع الحكم السلوفيني صاحب الـ42 عاماً، حيث أدار له 4 مباريات سابقة في البطولات الأوروبية المختلفة، خسرها الريدز كلها.

في عام 2009 كانت الظروف مشابهة إلى حد ما لحالة الريدز قبل مباراة نابولي المرتقبة، حيث كان ليفربول يحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، وكان يحتاج إلى الفوز على فريق فيورنتينا الإيطالي صاحب المركز الأول بـ13 نقطة –وقتها- بنتيجة كبيرة، مع خسارة فريق ليون الفرنسي صاحب الـ10 نقاط في المركز الثاني من نادي دبرتسني المجري، ليتساوى معه بنفس عدد النقاط ويتأهل لدور الـ16 بأفضلية الأهداف.

ولكن تحت إدارة الحكم سكومينا، خسر ليفربول من فيورنتينا وقتها بهدفين لهدف، وفاز ليون على الفريق المجري برباعية نظيفة، ودع على إثرها الفريق الإنجليزي البطولة الأوروبية بعدما احتفظ بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط.

الواقعة الثانية مع الحكم السلوفيني كانت في منافسات الدوري الأوروبي، عندما ودع الريدز البطولة على يد بشكتاش التركي في موسم 2014-2015 من دور الـ32 بركلات الجزاء الترجيحية (6-4)، عندما أهدر الكرواتي ديان لوفرين الركلة الأخيرة لليفربول.

الحكم سكومينا كان شاهداً على خسارة ليفربول من فياريال في ذهاب نصف النهائي للدوري الأوروبي في موسم 2015-2016، بهدف نظيف على ملعب "السيراميك" معقل الغواصات الصفراء، ولكن الريدز استطاعوا التأهل للنهائي، عندما فازوا في مباراة العودة بثلاثية نظيفة، وتذوق الفريق الإنجليزي مراراة خسارة النهائي وقتها على يد إشبيلية.

الواقعة الأخيرة للحكم السلوفيني مع ليفربول كانت الموسم الماضي، عندما تلقى الريدز خسارة ثقيلة من نظيره روما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بأربعة أهداف لهدفين في ملعب "الأوليمبكو"، ولكن نجح ليفربول في التأهل للنهائي رغم الخسارة بإجمالي مجموع اللقائين (7-6)، وذاق الريدز بعد ذلك خسارة النهائي الأوروبي الثاني ليورجن كلوب المدير الفني مع للفريق.

أما عن فريق نابولي، فقد أدار لهم الحكم السلوفيني 4 مباريات أيضاً، عرف خلالها الفريق الإيطالي الفوز، باستثناء مباراة وحيدة أمام فريق ريال مدريد في موسم 2016-2017 بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، خسرها الفريق السماوي بثلاثية لهدف.