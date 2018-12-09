الأهلي يحدد موعد عودة معلول والشناوي للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن الجهاز الطبي في النادي الأهلي، عن موعد مبدئي لعودة الثنائي محمد الشناوي حارس الفريق، وعلي معلول المدافع الأيسر، للتدريبات الجماعية.

ووفقا للنشرة الرسمية للنادي الأهلي، فإن الجهاز الطبي، أكد اقتراب موعد مشاركة معلول والشناوي، في المران الجماعي، بعدما قطعا شوطاً كبيراً في برنامجهما التأهيلي الذي خضعا له طيلة الفترة الماضية.

وتحدد أسبوع بشكل مبدئي لعودة الثنائي من جديد إلى التواجد في المران الجماعي مع الفريق بعد تحسن حالتهما في الفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر، أن معلول كان يعاني من إصابة قوية في العضلة الضامة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما تعرض الشناوي للإصابة في العضلة الضامة أيضا لكن في مباراة الوصل بإياب دور الـ16 بالبطولة العربية.