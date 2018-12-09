تقریر.. عام الحضري "الاستثناٸي".. إنجاز موندیالی وطریق مجهول مع الإسماعیلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"لا يشرف النادي الإسماعيلي تواجده في الفريق أو في المدينة".. تعليق أدلى به نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي في تصريحات لقناة أون سبورت عن حارس مرمى الدراويش عصام الحضري.

عصام الحضري الحاصل على لقب أفضل حارس مرمى رفقة منتخب مصر في ثلاث بطولات أمم أفريقيا 2006 و2008 و2010 يبدو أن مسيرته الكروية في صفوف الإسماعيلي على مشارف وضع كلمة النهاية بعد الأزمات التي وقعت بين الطرفين خلال الأيام القليلة الماضية.

صاحب الـ45 عامًا والذي دافع عن عرين أكثر من نادي أبرزهم الأهلي والزمالك والاتحاد "محليًا" والمريخ السوداني والتعاون السعودي وسيون السويسري"خارجيًا" يعيش أيام غير جيدة مع إدارة الإسماعيلي دفعت الأخيرة لتحويله للتحقيق إلى جانب تغريمه نصف مليون جنيه، ليس هذا فحسب بل تم عرض الحارس الأكبر سنًا في تاريخ كأس العالم للبيع لأي نادي يرغب في ضمه.

عام استثنائي

بداية 2018 لم تكن تنبئ عن تلك النهاية، فالحضري بدأ عامه "الاستثنائي" وهو في صفوف التعاون السعودي الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2017/2018 في صفقة انتقال حر لمدة موسم بعد نهاية عقده مع وادي دجلة، ليبدأ مشوار جديد في الدوري السعودي.

سطر الحضري تاريخه في الدوري السعودي بعدما كان أول حارس مرمى أجنبي يتواجد في صفوف دوري المحترفين السعودي، خاصة وأن قانون اتحاد الكرة السعودي كان يمنع التعاقد مع حراس مرمى أجانب خوفًا من تأثر المنتخب الوطني بالنقص العددى في هذا المركز.

لم يكتف حارس التعاون السابق بذلك بل نجح في تسجيل هدفًا في المواجهة التي جمعته مع الاتفاق في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين، وبات الحضري هو أول حارس مرمى يسجل هدفًا في الدوري السعودي بوجه عام منذ هدف مبروك زايد في الرائد خلال موسم 2010-2011، وأول حارس مرمى أجنبي يسجل في الدوري السعودي للمحترفين.

لم تكن المرة الأولى التي يسجل فيها الحضري هدفًا فسبق له إحراز هدفًا في شباك كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في عام 2002 مع النادي الأهلي.

شارك صاحب الـ45 عامًا رفقة فريق التعاون خلال 27 مباراة في مختلف البطولات، بواقع 2430 دقيقة، حافظ على نظافة شباكه خلال 6 مباريات.

المشاركة في كأس العالم والاعتزال

لم تكن لتخلُ قائمة منتخب مصر التي تأهلت للمشاركة في منافسات كأس العالم النسخة الأخيرة التي أقيمت بروسيا 2018.

الحضري كان أول المنضمين لقائمة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني والذي قاد الفراعنة للمشاركة في المونديال، فصاحب الـ45 عامًا كان حديث الصحف العالمية بعدما شارك في مباراة الجولة الثالثة أمام السعودية ليصبح أكبر حارس مرمى "سنًا" يشارك في تاريخ المونديال، حيث كان يبلغ من العمر وقتها 45 عامًا و161 يومًا ليصبح أكبر لاعب سنًا في تاريخ المونديال متخطيًا رقم الحارس الكولومبي فريد موندراجون الذي لعب في مونديال البرازيل 2014 وهو في عمر الـ 43 يومًا وثلاثة أيام.

نجح الحضري أيضًا في التصدي لركلة جزاء من جانب فهد المولد لاعب المنتخب السعودي ليصبح أول حارس مرمى عربي وأفريقي يتصدى لضربة جزاء ويمنعها من دخول مرمى فريقه في تاريخ كأس العالم.

في السادس من أغسطس الماضي، وضع الحضري حدًا لمسيرته الكروية بقميص الفراعنة بعدما أعلن اعتزاله اللعب دوليًا.

العودة إلى الدوري المصري

عقب نهاية منافسات المنتخب الوطني في كأس العالم، كان الحضري قد أنهى مسيرته الكروية هو الاخر في صفوف التعاون السعودي ليعود مجددًا إلى الدوري المصري بعدما طلب الإسماعيلي ضمه، وبالفعل في الثاني من يوليو أعلنت إدارة الدراويش تعاقدها مع حارس مرمى منتخب مصر في صفقة انتقال حر.

شارك الحضري حتى الآن رفقة الإسماعيلي في 15 مباراة (13 في الدوري المحلي- 2 في كأس مصر)، حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.

مقتنيات الحضري تزين متحف فيفا

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المقتنيات الخاصة بعصام الحضري (القفاز والقميص) في المتحف الخاص بالاتحاد، تقديراً على جهوده في حراسة مرمى الفراعنة ولتحقيقه رقمًا قياسيًا كأكبر لاعب يشارك في تاريخ المونديال.

الأزمة مع الاسماعيلي

بدأت الأزمة بعدما تخلف عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي عن السفر مع الفريق الأصفر إلى بوروندي لخوض مباراة مسيجير نيجوزي في مستهل مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليقرر مجلس إدارة الدراويش قرارًا بتحويل عصام الحضرى للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادي.

لم ينته الأمر عند هذا الحد بل تخلف الحضري أيضًا عن حضور جلسة التحقيق لتتصاعد الأزمة ويقرر الإسماعيلي عرض اللاعب للبيع إلى جانب تغريمه نصف مليون جنيه، ليدخل الحضري في نفق مظلم مع إدارة النادي التي تمسكت بحقها في بيع اللاعب بالمبلغ الذي ستحدده وفي حال لم تتم الموافقة سيكمل في صفوف الفريق حتى آخر الموسم.