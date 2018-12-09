تقرير.. صلاح يشعل صراع الحذاء الذهبي مبكرًا مع ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اقتحم الدولي المصري محمد صلاح قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بعد تسجيل هاتريك (ثلاثة أهداف) في شباك بورنموث، بالجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واشتعلت المنافسة على "الحذاء الذهبي" الذي يُمنح لأفضل هداف للدوريات الأوروبية لموسم (2018- 2019)، بين عدد كبير من اللاعبين مبكرًا، قبل أيام قليلة من نهاية الدور الأول.

كان الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، حصد جائزة الحذاء الذهبي للموسم الماضي (2017- 2018) بعد تسجيل 34 هدفًا بالليجا، فيما حل صلاح وصيفًا بـ32 هدفًا في بريميرليج.

ويتقاسم حاليًا كل من الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والأرجنتيني إيميليانو سالا لاعب نانت صدارة الترتيب برصيد 12 هدفًا لكل منهما بعد مرور 16 جولة من الـ"ليج 1".

ويتواجد في المرتبة الثانية 4 لاعبين أحرزوا 11 هدفًا، وهم ليونيل ميسي لاعب برشلونة، نيمار لاعب باريس سان جيرمان، فلوران توفان لاعب مارسيليا، وكريستيان ستواني لاعب جيرونا.

ويأتي صلاح بين 11 لاعبًا سجلوا 10 أهداف في دورياتهم حتى الآن، بواقع هدف أمام كل من وست هام وبرايتون وساوثهامبتون وهدرسفيلد وكارديف وفولهام ووتفورد، وثلاثية ضد بورنموث.

يُذكر أن ليونيل ميسي أكثر لاعب حصد الجائزة برصيد 5 مرات خلال مواسم (2009- 10) و(2011- 12) و(2012- 13) و(2016- 17) و(2017- 18)، متجاوزًا غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى (2018- 2019):

1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 12 هدفًا.

1- الأرجنتيني إيميليانو سالا (نانت) - 12 هدفًا.

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) - 11 هدفًا.

3- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) - 11 هدفًا.

3- الفرنسي فلوران توفان (مارسيليا) - 11 هدفًا.

3- الأوروجواياني كريستيان ستواني (جيرونا) - 11 هدفًا.

7- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 10 أهداف.

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - 10 أهداف.

7- الأوروجواياني لويس سواريز (برشلونة) - 10 أهداف.

7- الجابوني بيير إمريك أوباميانج (آرسنال) - 10 أهداف.

7- الأوروجواياني إدينسون كافاني (باريس) - 10 أهداف.

7- الإسباني ياجو أسباس (سيلتا فيجو) - 10 أهداف.

7- الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) - 10 أهداف.

7- الإسباني باكو ألكاسير (بوروسيا دورتموند) - 10 أهداف.

7- البولندي كرزيستوف بياتيك (جنوى) - 10 أهداف.

7- الفرنسي نيكولا بيبي (ليل) - 10 أهداف.

7- لوكا يوفيتش (فرانكفورت) - 10 أهداف.