45 ألف مشجع لمباراة الرجاء والإسماعيلي بكأس زايد

كتبت- نورهان فضل:

حرص جماهير الرجاء المغربي على التوافد لشراء تذاكر مباراة الرجاء والإسماعيلى، التي تقام يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار إياب ثمن نهائى كأس زايد للأندية الأبطال،

على ملعب محمد الخامس الدولى بالعاصمة المغربية.

وطرحت إدارة النادى المغربى، تذاكر المباراة صباح الأحد فى 4 منافذ

مختلفة بمدينة الدار البيضاء، بعد أن قامت بتحديد 45 ألف مشجع لحضور هذا اللقاء المرتقب.

وجدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبى ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لمواصلة مشواره العربى هذا الموسم.