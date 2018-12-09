الإسماعيلي يفرض عقوبات قاسية على الحضري ويعرضه للبيع

عصام الحضري

كتبت- نورهان فضل:

قرر إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، فرض عقوبات تأديبية على عصام الحضري حارس مرمى الفريق، وعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء ذلك بعد رفض الحضري حضور جلسات التحقيق، وتخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندى مع الفريق، حيث حددت الشئون القانونية موعدًا آخرًا للتحقيق هو أمس السبت، ولكن رفض الحضري حضوره، مما أدى إلى غضب جماهير الدراويش.

وجاءت قرارات مجلس الإدارة كالتالي:

أولاً: خصم ٥٠٠ ألف جنيه من مستحقات اللاعب وذلك لتخليه عن ناديه وظهوره فى إحدى القنوات الفضائية بدون إذن مسبق من مجلس الإدارة.

ثانياً: عرض الحارس للبيع فى يناير المقبل (بشرط وصول عرض مرضي للنادي)، وفي حالة عدم وصول عروض مناسبة سيتم الاحتفاظ باللاعب حتى انتهاء عقده.

ثالثاً: إخطار اللاعب بالانتظام فى التدريبات الجماعية كونه لاعب حالي في النادي.

رابعاً: تقديم شكوى للاتحاد المصرى لكرة القدم بخصوص تغيب اللاعب عن التدريبات في الفترة الماضية وتطبيق لائحة الجزاءات بخصم مالٍ كبير عن كل يوم غياب عن التدريبات وتتضاعف العقوبة في حالة استمرار الانقطاع عن التدريبات.

ويستعد الإسماعيلى في الوقت الحالي لمواجهة الرجاء المغربي مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب ثمن نهائى كأس زايد للأندية الأبطال على ملعب محمد الخامس الدولى بالعاصمة المغربية.

وجدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبى ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لمواصلة مشواره العربى هذا الموسم.