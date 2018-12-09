مدافع ليفربول يتحدث عن مواجهتي نابولي ومانشستر يونايتد

تحدث آندي روبرتسون مدافع ليفربول الإنجليزي عن مواجهات الفريق بعد الفوز الكبير الذي حققوه أمام بورنموث، أمس السبت، وأوضح أن أمامهم مباريات قوية وعليهم الاستعداد لها جيدًا.
وأضاف روبرتسون "أنها بداية جيدة لأسبوع هام، أربعة أهداف وشباك نظيفة هي الطريقة المثلى للبدءالأسبوع، نعرف مدى أهمية لقاء الثلاثاء أمام نابولي بدوري الأبطال وما نحتاج إلى القيام به".
وتابع "ثم لدينا مباراة صغيرة أمام مانشستر يونايتد، ونحن نتطلع إلى تلك المباريات، هذه هي الأسابيع التي
ويستعد ليفربول لمواجهة نابولي الإيطالي ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويحتاج الريدز للفوز على نابولي من أجل للصعود للدور ١٦، كما يواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد بالجولة القادمة من الدوري الإنجليزي.
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