أرقام المصري المهينة تثير غضب جماهير بورسعيد

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يعيش النادي المصري البورسعيدي أسوأ فتراته، بعد رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن، حيث رحل الثنائي عن الفريق بعد 3 مواسم ناجحة مع البورسعيدي وأبرزها المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية مرتين على التوالي، والوصول للدور نصف النهائي بالبطولة القارية في نسختها الأخيرة.
وكانت أخر خسائر الفريق يوم الخميس، أمام الزمالك، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد، وأقيمت المباراة علي إستاد "برج العرب" بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الحادية عشر من المسابقة المحلية.
وحيث خاض الفريق البورسعيدي 6 مباريات بعد رحيل الثنائي، حيث خسرفي مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وفاز في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.
كان ميمي عبد الرازق تولى القيادة الفنية للفريق خلفًا لـ"العميد" وقاد الفريق في 3 مباريات، حيث تعادل سلبيًا مع الإسماعيلي، ثم تعادل بهدف لمثله مع وادي دجلة، قبل أن يخسر بثلاثية نظيفة أمام حرس الحدود لتتم إقالته من تدريب الفريق.
وجاء قرار مجلس إدارة المصري بإقالة عبدالرازق، وتعيين مصطفي يونس
ولكن فشل "يونس" في إثبات نفسه في القيادة الفنية أمام فريق الجزيرة مطروح في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، حيث خسر بهدفين مقابل هدف وودع البطولة، وأصبحت النية إدارة المصري هي الإطاحة به من منصبه.
ويحتل المصري البورسعيدي المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة في جدول الترتيب بالدوري، وهذا الأمر يجعل جماهير بورسعيد غاضبة مما وصل له مستوى الفريق، وإعتادت الجماهير على التواجد في المربع الذهبي للدوري.
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