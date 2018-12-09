الصحف التركية عن تريزيجية: زلزال في قاسم باشا

تريزيجيه

كتبت- نورهان فضل:

سلطت الصحافة التركية الضوء حول أزمة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا مع إدارة النادي، بعد طريقة تعامل الإدارة مع العروض التى وصلت اللاعب عقب تألقه مع الفريق.

عنونت صحيفة "": " yenisafak زلزال تريزيجيه فى قاسم باشا"

ونشرت صحيفة" hurriyet "" :إن مدرب الفريق، مصطفى دينزلى، لا يشعر بالارتياح تجاه الخلاف القائم

بين "تريزيجيه" والإدارة، حيث يخشى أن تؤثر هذه الأزمة على الفريق فى اللقاءات المقبلة.

وكتبت صحيفة "فاناتيك" التركية، إن "تريزيجيه" غاب عن تدريبات فريقه أمس الأول استعدادًا لمواجهة قيصرى سبور، المقرر لها الاثنين المقبل، فى إطار الجولة الـ15 للدوري التركى، مضيفة أن ذلك

يبدو خطوة من اللاعب المصرى للضغط على إدارة النادى من أجل السماح له بالرحيل فى الميركاتو الشتوى المقبل.

وكما حدد النادي التركي مبلغ مالي قدره 10 ملايين يورو للتخلى عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد الأزمة التي حدثت بين اللاعب والإدارة.

وجدير بالذكر أن "تريزيجيه" غاب عن آخر المباريات أمام بلدية مينيمن، بذهاب دور الـ32 من بطولة كأس تركيا، وجاء ذلك اعتراضًا على طريقة تعامل الإدارة مع العروض المقدمة.