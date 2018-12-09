منتخب مدغشقر يهزم كوت ديفوار في البطولة الأفريقية للكرة الشاطئية

كتب- كريم عبدالمحسن
حقق منتخب مدغشقر للكرة الشاطئية فوزًا مثيرًا علي منتخب كوت ديفوار بنتيجة ٤ / ٣ في المباراة التي جرت بينهمااليوم في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الأولي بالبطولة.
تضم المجموعة الأولي كل من
وتلتقي مصر غدًا مع مدغشقر في الجولة الثانية من الدور الأول بالبطولة.
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