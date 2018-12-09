منتخب مدغشقر يهزم كوت ديفوار في البطولة الأفريقية للكرة الشاطئية

كتب- كريم عبدالمحسن

حقق منتخب مدغشقر للكرة الشاطئية فوزًا مثيرًا علي منتخب كوت ديفوار بنتيجة ٤ / ٣ في المباراة التي جرت بينهما

اليوم في افتتاح مشوار الفريقين في المجموعة الأولي بالبطولة.

تضم المجموعة الأولي كل من

مصر والمغرب ومدغشقر حامل اللقب وكوت ديفوار، وفازت مصر أمس علي المغرب ٦/١ في الجولة الأولى.

وتلتقي مصر غدًا مع مدغشقر في الجولة الثانية من الدور الأول بالبطولة.